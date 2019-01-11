Перестрелка в Москве: похищен предполагаемый соучастник убийства Вороненкова

Похищенный после перестрелки в Москве мужчина – уроженец Харькова Юрий Василенко, которого в мае киевская прокуратура назвала соучастником убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники. У Василенко двойное гражданство – российское и украинское.

По факту стрельбы и похищения возбуждено уголовное дело, сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова.

Стрельба произошла накануне вечером возле одного из кафе на проспекте Мира, после чего неизвестные затолкали мужчину в багажник машины и скрылись.



Следствие установило личность потерпевшего, отметила Иванова, но имя его не назвала. Она добавила, что в его квартире прошел обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны и документы.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в Киеве.