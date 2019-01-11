Американский боевой корабль ушел из Черного моря

Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry ушел из Черного моря. Турецкие журналисты заметили, как его ведет через Босфор катер местной береговой охраны, пишет агентство "Интерфакс".

Всего USS Fort McHenry провел в Черном море пять дней. За это время он посетил румынский порт Констанца. Как заявил командующая шестым флотом США Лиса Франчетти, визит боевого корабля в этот регион демонстрирует готовность ВМС Соединенных Штатов обеспечивать безопасность в Черном море и укреплять отношения с союзниками.

Стоит добавить, что все время, пока американский корабль находился в акватории Черного моря, его контролировал российский сторожевик "Пытливый". 10 января он вернулся в Севастополь.

USS Fort McHenry – десантный корабль-док. Длина — 185 метров, водоизмещение – 16 тысяч тонн. На борту он несет несколько катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки пехоты и бронетехники. Кроме того, на посадочной палубе корабля размещаются несколько вертолетов.