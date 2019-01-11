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В ЦАР убиты трое журналистов из России 1 час назад
20 тысяч долларов за смертельную командировку: кто убил группу Джемаля
Как продвигается расследование убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике, рассказали в Следственном комитете. Сотрудники ведомства выезжали на место преступления, допрашивали свидетелей и изучали улики. Следователи уверены: целью нападения было ограбление.
Двадцать тысяч долларов за смертельную командировку. Именно столько по данным Следственного комитета должны были получить погибшие российские журналисты за материал из Центральноафриканской республики. Никакой охраны, точных договоренностей и необходимой подготовки. Как результат – вооруженное ограбление и убийство.
"На расстоянии 23 километров от города Сибю группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски, остановила автомобиль. Россиян вывели из автомобиля и после отказа отдать видеотехнику и попытки сопротивления, расстреляли", — рассказала официальный представитель ЧКР Светлана Петренко.
В Следственном комитете сейчас продолжают восстанавливать хронологию той опасной командировки.
Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев прибыли в ЦАР 28 июля 2018 года. Все трое были сотрудниками интернет-проекта "Центр управления расследованиями". Однако официально в африканскую страну они приехали не как журналисты, а по туристической визе. В страну, которая считается одной из самых опасных на планете.
"Эта страна входит в десятку наиболее опасных в мире и несмотря на это инициаторы проекта не обеспечили журналистам какую-либо охрану", — отметила Петренко.
В распоряжении российских следователей показания водителя, который возил журналистов, а также их переписка с главным редактором. Из неё становится очевидно — в одну из самых опасных стран мира российских репортеров отправили без подготовки.
Основная версия убийства остается той же. Журналистов убили вооруженные бандиты.
"Когда они поздно вечером выезжали из города, местные военнослужащие предупредили их об опасности ночной поездки и многочисленных бандитских группировках, рекомендуя переночевать в городе. Однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь", — подчеркнула Петренко.
В Следственном комитете поясняют — это предварительные данные. Появляющиеся альтернативные версии – не что иное, как попытка организаторов смертельной командировки оправдать свою же халатность. В этих расследованиях виновными называют всех, кроме самих организаторов.
"Учитывая, что идет следствие, мне кажется нельзя распространять подобные материалы, в которых содержатся прямые обвинения без комментариев следственных органов, которые ведут официальное расследование", — заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
"Центр управления расследований", на который работали погибшие, прекратил свою деятельность после трагедии. Следствие по факту убийства трех российских журналистов продолжается. Правоохранителям еще предстоит установить личности убийц.
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