В Германии RT хотят оставить без лицензии

Германский союз журналистов (DJV) призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание немецкоязычному порталу RT Deutsch.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении DJV, в котором подчеркивается, что RT является не СМИ, а "инструментом пропаганды Кремля".

За последние годы ситуация с российскими средствами массовой информации в западных странах становится все сложнее. В ноябре 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой извещается о необходимости противостояния российским СМИ, при этом главными угрозами названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая президента Франции, а также американских сенаторов и конгрессменов, обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы во Франции и США. При этом не было представлено каких-то убедительных доказательств.

В итоге корреспонденты Sputnik France и RT не имеют аккредитации в Елисейском дворце и других ведомствах.

Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие Европарламентом данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой, отметив, что сей документ говорит лишь об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

Российский лидер подчеркнул, что он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских средств массовой информации не будет.