Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
11 января 201917:57

Штаты готовы обсуждать с Россией проблему курдов в Сирии

EPA

Сирийские курды находятся в сложной ситуации, уверен советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, и Штаты хотят удостовериться, что никто не причинит им вреда. Поэтому американцы ведут переговоры на эту тему с Турцией и открыты для общения с Россией, пишет агентство РИА Новости.

Между тем Турция уже объявила, что готова начать военную операцию против курдов. А требование США гарантировать их безопасность Реджеп Эрдоган назвал большой ошибкой.

На данный момент известно, что вооруженные силы США вывели из Сирии уже около 10 тысяч боевых машин, которые базировались в провинции Хасака на севере Сирии.

Приказ о выводе войск отдал президент Трамп в конце 2018 года. Этот процесс должен занять около двух месяцев.

Ранее по теме

Сейчас

19:00

В Москве электричка насмерть сбила человека

18:31

Рогозин получил письмо Брайденстайна об отмене визита

16:55

Перестрелка в Москве: похищен предполагаемый соучастник убийства Вороненкова

16:35

Московскую школу эвакуировали из-за пожара

16:25

Шарий подал в суд на Порошенко

15:14

Макрон вслед за Трампом отказался от Давоса

14:39

Во Флориде вертолет обезглавил мужчину

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Перестрелка в Москве: похищен предполагаемый соучастник убийства Вороненкова

Перестрелка в Москве: похищен предполагаемый соучастник убийства Вороненкова

1 час назад
Лукашенко предупредил белорусов, что их "попробуют на зуб"

Лукашенко предупредил белорусов, что их "попробуют на зуб"

35 минут назад
Макрон вслед за Трампом отказался от Давоса

Макрон вслед за Трампом отказался от Давоса

3 часа назад
ВТБ повысил ипотечные ставки, на очереди Сбербанк и "Открытие"

ВТБ повысил ипотечные ставки, на очереди Сбербанк и "Открытие"

1 час назад
Биатлонист Логинов: рад, что дотерпел до финиша

Биатлонист Логинов: рад, что дотерпел до финиша

9 минут назад
Очевидцы сняли на видео лавину, накрывшую российского туриста в Грузии

Очевидцы сняли на видео лавину, накрывшую российского туриста в Грузии

2 часа назад
Москва призвала Токио признать принадлежность Курил и итоги Второй мировой

Москва призвала Токио признать принадлежность Курил и итоги Второй мировой

2 часа назад
Крайние меры: российским силам ПВО разрешат сбивать гражданские лайнеры

Крайние меры: российским силам ПВО разрешат сбивать гражданские лайнеры

4 часа назад
Рубль назвали самой недооцененной валютой мира

Рубль назвали самой недооцененной валютой мира

6 часов назад
Рогозин получил письмо Брайденстайна об отмене визита

Рогозин получил письмо Брайденстайна об отмене визита

14 минут назад
20 тысяч долларов за смертельную командировку: кто убил группу Джемаля

20 тысяч долларов за смертельную командировку: кто убил группу Джемаля

1 час назад
"В детский дом поедешь, тварь": мать ребенка объяснила жестокость нервным срывом

"В детский дом поедешь, тварь": мать ребенка объяснила жестокость нервным срывом

7 часов назад
Секс без согласия: на Украине вступил в силу новый закон

Секс без согласия: на Украине вступил в силу новый закон

42 минуты назад
Умерла за пять дней: в Ярославле от менингита скончалась девочка с неверным диагнозом

Умерла за пять дней: в Ярославле от менингита скончалась девочка с неверным диагнозом

2 часа назад
Машина Победы победно шествует по стране: фильм "Т-34" посмотрели более пяти миллионов человек

Машина Победы победно шествует по стране: фильм "Т-34" посмотрели более пяти миллионов человек

1 час назад
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Москва лидирует среди российских городов по росту цен на жилье

Москва лидирует среди российских городов по росту цен на жилье

28 минут назад
Тушинский тоннель едет в обычном режиме: риска для автомобилистов уже нет

Тушинский тоннель едет в обычном режиме: риска для автомобилистов уже нет

33 минуты назад
Челнинец ударил пенсионера, которого едва не сбил на переходе

Челнинец ударил пенсионера, которого едва не сбил на переходе

45 минут назад
Перед смертью Кельми хотел реанимировать "Рок-Ателье", но у него забрали паспорт

Перед смертью Кельми хотел реанимировать "Рок-Ателье", но у него забрали паспорт

48 минут назад
В Германии RT хотят оставить без лицензии

В Германии RT хотят оставить без лицензии

1 час назад
Штаты готовы обсуждать с Россией проблему курдов в Сирии

Штаты готовы обсуждать с Россией проблему курдов в Сирии

1 час назад
Под защитой: грудное вскармливание укрепляет сердце женщин

Под защитой: грудное вскармливание укрепляет сердце женщин

1 час назад
В США редактора телеканала уволили за карикатурный показ Трампа

В США редактора телеканала уволили за карикатурный показ Трампа

1 час назад
Трамп уточнил, у кого не будет проблем с визами и гражданством

Трамп уточнил, у кого не будет проблем с визами и гражданством

1 час назад
После взрыва в Магнитогорске в России могут изменить строительные нормы

После взрыва в Магнитогорске в России могут изменить строительные нормы

1 час назад
Опубликовано видео задержания гражданина Грузии, пытавшегося подкупить офицера ФСБ

Опубликовано видео задержания гражданина Грузии, пытавшегося подкупить офицера ФСБ

1 час назад
"Уродливая пара": телепродюсеры поплатились за оскорбление супругов

"Уродливая пара": телепродюсеры поплатились за оскорбление супругов

1 час назад
Посмотрите, как в США собака за рулем случайно утопила автобус (видео)

Посмотрите, как в США собака за рулем случайно утопила автобус (видео)

2 часа назад
Американский боевой корабль ушел из Черного моря

Американский боевой корабль ушел из Черного моря

2 часа назад
Лондон завел в тупик отношения с Москвой

Лондон завел в тупик отношения с Москвой

2 часа назад
Риелторы подсчитали, сколько россиянам придется копить на собственный дом

Риелторы подсчитали, сколько россиянам придется копить на собственный дом

2 часа назад
Новую ВПП Шереметьева будут использовать без ограничений

Новую ВПП Шереметьева будут использовать без ограничений

2 часа назад
Шарий подал в суд на Порошенко, чтобы узнать, "на какую Россию он работает"

Шарий подал в суд на Порошенко, чтобы узнать, "на какую Россию он работает"

2 часа назад
WSJ: у "айфонов" станет на одну камеру больше

WSJ: у "айфонов" станет на одну камеру больше

2 часа назад
Киев дал предвыборный совет живущим в России украинцам

Киев дал предвыборный совет живущим в России украинцам

3 часа назад
Камера сняла массовое ДТП с участием маршрутки во Владивостоке, где пострадали 15 человек

Камера сняла массовое ДТП с участием маршрутки во Владивостоке, где пострадали 15 человек

4 часа назад
Монтаж завершен: Илон Маск показал ракету для суборбитальных полетов

Монтаж завершен: Илон Маск показал ракету для суборбитальных полетов

4 часа назад
Мать троих детей Ольга Красько рассказала, почему не выходила замуж и от кого ее дочь

Мать троих детей Ольга Красько рассказала, почему не выходила замуж и от кого ее дочь

4 часа назад
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

4 часа назад
Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией

Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией

4 часа назад
Центр России ждет изменение погоды

Центр России ждет изменение погоды

5 часов назад
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

6 часов назад
Apple и Google компенсируют россиянам повышенный НДС на приложения и игры

Apple и Google компенсируют россиянам повышенный НДС на приложения и игры

8 часов назад
Cердечную недостаточность можно лечить магнием, считают ученые

Cердечную недостаточность можно лечить магнием, считают ученые

8 часов назад
Как скажется на рубле возобновление покупок валюты?

Как скажется на рубле возобновление покупок валюты?

10 часов назад