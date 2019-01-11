"Северсталь" добилась победы над "Сибирью" в самой концовке матча

Матчем между новосибирской "Сибирью" и череповецкой "Северсталью" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости сумели в самой концовке сломить сопротивление хозяев льда, одержав победу со счетом 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Кодола, Егор Бабенко, Вадим Кудако, Картер Эштон и Игорь Гераськин. Решающий гол был забит на 58-й минуте третьего периода. В составе "Сибири" отличились Александр Логинов, Владимир Первушин, Константин Климонтов и Дмитрий Саюстов.

Эта победа стала для "Северстали" третьей подряд. А вот новосибирская команда потерпела четвертое поражение кряду. "Сибирь" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков после 47 игр. Череповецкий клуб также располагается на 11-й строчке, но на Западе. В его активе 32 балла после 47 встреч.