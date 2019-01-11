Тушинский тоннель едет в обычном режиме: риска для автомобилистов уже нет

Специалисты приступили к детальному обследованию места вчерашнего потопа в тушинском тоннеле. Они должны установить причины аварии, в результате которой потоки воды с песком и илом хлынули на проезжую часть. Как заявили в руководстве Канала имени Москвы, полномасштабные ремонтные работы и укрепление размытой дамбы начнутся не раньше середины февраля и завершатся до начала навигации.

Скорость потока — почти максимально разрешенные 60 километров в час. Тушинский тоннель, который еще вчера был буквально парализован из-за прорыва воды, сегодня живет в привычном для себя ритме. Участок дамбы Канала имени Москвы, из-за которого предположительно все и произошло, теперь осушен, а значит, движению автомобилей ничто не угрожает.



Все как раньше — чистая проезжая часть без песка и грязи. Проезжающим по тоннелю водителям о происшествии теперь ничто не напоминает.

- Правду говорят, что нет уже опасности для автомобилистов?

- Совершенно нет — там боковая часть смыта. Специалисты все обследовали, автомобили идут.

Когда откачали всю воду, версия естественного износа гидротехнического сооружения почти сразу отошла на второй план. Саму дамбу, построенную еще по сталинским технологиям, на века, после прорыва не повело. Угрозы смещения многотонной конструкции, говорят аварийные службы, нет.

А вот участок между седьмым и восьмым шлюзами, на котором около 20 лет назад расширяли Волоколамское шоссе, сразу вызвал подозрения. Отсюда вода и хлынула в тоннель. В причинах появления этой многометровой промоины теперь разбирается комиссия. Могли ли строители нарушить технологию работ — ключевой вопрос для экспертов.

"После того, как будет определен виновный, либо будут выставлены претензии к производителю этих работ в 2000-х годах, либо будет предъявлена к страховому возмещению та сумма ущерба, которая была нанесена", — говорит руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Рисков для автомобильного движения уже нет — место прорыва не растет в размерах. К началу апреля промоина должна быть ликвидирована и надежно укреплена — иначе навигацию на этом участке канала просто не откроют.

Ближайшее испытание осушенную дамбу ждет с наступлением тепла, когда снег начнет таять. Это еще одна причина, по которой последствия аварии так важно устранить как можно скорее.