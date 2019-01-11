Выписан ребенок, заболевший свиным гриппом в Кирове

Из инфекционной больницы Кирова выписан ребенок, которого в декабре госпитализировали со свиным гриппом. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

В конце декабря 2018 года Роспотребнадзор зафиксировал первый в текущем эпидемиологическом сезоне случай заражения вирусом гриппа А/H1N1 (известным как свиной грипп): им заболел маленький ребенок.

Черняев также уточнил, что в предыдущем эпидемиологическом сезоне в этом регионе было зарегистрировано 249 лабораторно подтвержденных случаев гриппа A/H1N1.