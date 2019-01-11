Тема:
Свиной грипп 1 час назад
11 января 201919:15
Выписан ребенок, заболевший свиным гриппом в Кирове
Из инфекционной больницы Кирова выписан ребенок, которого в декабре госпитализировали со свиным гриппом. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.
В конце декабря 2018 года Роспотребнадзор зафиксировал первый в текущем эпидемиологическом сезоне случай заражения вирусом гриппа А/H1N1 (известным как свиной грипп): им заболел маленький ребенок.
Черняев также уточнил, что в предыдущем эпидемиологическом сезоне в этом регионе было зарегистрировано 249 лабораторно подтвержденных случаев гриппа A/H1N1.
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