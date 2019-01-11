Задержание топ-менеджера Huawei в Польше не связано с деятельностью компании

По подозрению в шпионаже Агентством внутренней безопасности Польши задержан гражданин Китая. Это директор по вопросам продаж в польском отделении компании Huawei В. Вэйцзин. При этом арест не связан с деятельностью китайской компании, заявил представитель польской спецслужбы Станислав Зарин.

Вместе с гражданином Китая задержан также и поляк Петр Д. Он может быть сообщником обвиняемого в шпионаже, сообщает ТАСС. За шпионаж в Польше может грозить до 10 лет тюрьмы.

Серьезную озабоченность произошедшим с задержанием в Польше высокопоставленного сотрудника компании Huawei выразил МИД Китая. Пекин призвал Варшаву защищать законные права гражданина КНР.

По некоторым данным, Петр Д. был высокопоставленным сотрудником Агентства внутренней безопасности Польши. В последнее время он работал в компании мобильной связи Orange Polska. Детали обвинений задержанным пока не раскрываются.

В офисах Huawei в Польше и Orange Polska прошли обыски. Также обыски прошли в домах, где жили задержанные. Изъяты некоторые документы и данные на электронных носителях информации.

В США обвиняют китайские компании Huawei Technologies и ZTE Corp. в глобальном шпионаже. При этом упомянутые компании делают все то же самое, что делает канадско-американская компания Cisco.

В конце 2018 года в Канаде по запросу США была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.