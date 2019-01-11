В "Танковый биатлон" впервые допустили женщин

Первый экипаж, состоящий полностью из женщин, появится на "Танковом биатлоне" в 2019 году. Команду соберут из бойцов прекрасного пола, которые служат в Белгородской области, после чего их отправят на подготовку в учебный центр Западного военного округа, что во Владимирской области, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

В течение трех месяцев женщины будут учиться обращаться с танком Т-72 последней модификации Б3: осваивать управление 46-тонной машиной, стрелять из 125-миллиметрового орудия и крупнокалиберного зенитного пулемета.

Международные армейские игры, в рамках которых и проводится "Танковый биатлон", запланированы на август 2019 года. Традиционно в них принимают участие военнослужащие из десятков стран: например, из Китая, Казахстана, Армении и Белоруссии.