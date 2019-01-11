Эксперт разъяснил, превращает ли глобальное потепление птиц в жестоких убийц

Орнитологи из Нидерландов исследовали конфликты между пернатыми за пищу и гнезда и пришли к выводу, что глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц. От голода (в основном зимой) даже синица может напасть на мелких или более слабых птиц.

О том, что синицам бывает свойственно поведение хищников, еще в начале 2000-х писали в научных журналах. Тогда европейские орнитологи запечатлели охоту большой синицы на спящих летучих мышей, а ученые из Нидерландов даже заявили о "птичьих войнах" из-за глобального потепления.

Эксперты поясняют: все дело в том, что синицы не улетают на юг и живут в городе всю зиму, а период размножения у них обычно длится с марта по июль.

В это время пернатая пара "обустраивает" в дупле гнездо из травы и мха и выстилает его шерстью.

Однако в течение последних лет период размножения синиц совпал с возвращением из Африки мухоловок-пеструшек: повышение температур заставляет их раньше покидать жаркие страны.

В результате между этими видами развернулось противостояние за территорию и гнезда, сообщают орнитологи. При этом, как они подсчитали, каждый десятый самец пеструшек становится жертвой синиц.

Впрочем, это мнение разделяют не все специалисты. Так, вице-президент клуба "Птицы и люди", кандидат биологических наук Надежда Егорова считает, что "гнездовой войной" птичьи стычки за пищу назвать сложно.

"Естественно, при драках могут быть смертельные случаи. Хотя говорить о том, что это – птицы-убийцы, мы не имеем права", — сказала Егорова в комментарии радио "Вести ФМ".

Тем более что хоть глобальное потепление и влияет на окружающий мир (в том числе на птиц и их добычу – насекомых), все-таки пернатые при перелетах ориентируются не на температуру воздуха, а на длительность светового дня. А он, несмотря ни на какие катаклизмы, остается постоянным.