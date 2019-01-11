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11 января 201919:26

"Металлург" одержал седьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

metallurg.ru

Магнитогорский "Металлург" на своей площадке встретился с минским "Динамо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 4:3 и добились седьмой победы подряд.

В составе победителей дубль оформил Николай Кулемин. Также за "Магнитку" отличились Михал Булирж и Ииро Пакаринен. У проигравших шайбы забросили Евгений Лисовец, Андрей Костицын и Дэвид Бут.

"Металлург" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков после 47 игр. Минчане остались на 10-м месте на Западе (33 очка, 47 матчей).

В другой встрече дня "Салават Юлаев" дома был сильнее ХК "Сочи" в овертайме со счетом 5:4.

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