Тема:

В ЦАР убиты трое журналистов из России 16 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 января 201920:22 Денис Давыдов

Установлены детали убийства: Ходорковский сэкономил на безопасности группы Джемаля

Их отговаривали от ночной поездки по территории, которую контролируют боевики. Но они не послушали. В Следственном комитете России в деталях восстановили картину убийства российских журналистов в Центральной Африканской Республике. И пришли к выводу, что к гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева привела неумелая организация командировки, которую финансировал Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского. В стране, которая входит в десятку самых опасных в мире, журналистам не обеспечили ни охрану, ни аккредитацию, ни надежных помощников.

Российские следователи работали в Центрально Африканской Республике около недели. Они были там, где расстреляли журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева, оператора Кирилла Радченко. Из всех, кто ехал в машине, спасся только местный водитель. Поначалу его называли сотрудником ООН, потом говорили — жандарм, приставленный к репортерам. Следственная группа из Москвы допросила главного свидетеля.

"Водитель никакого отношения к органам жандармерии не имеет. Из показаний водителя Бенивью следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банге. Учитывая владение английским языком и наличие внедорожника, журналисты предложили ему сопровождать их по стране", — пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

 

Группу Орхана Джемаля отправила в Африку медиа-структура Михаила Ходорковского "Центр управления расследованиями". За 20 тысяч долларов заказали фильм о неких российских наемниках. Заказчики, разумеется, знали ЦАР — в пятерке самых опасных на планете. Но людей посылали практически в пекло.

"У меня были вопросы к Орхану перед его отъездом. Всегда есть риски. Всегда есть риски... Я ему сказал: "Кто ваша крыша?". Он говорит: "Крыши нету никакой", — вспоминает последний разговор с коллегой журналист Максим Шевченко.

Как собирались в опаснейшую командировку и с чем столкнулись в Африке, видно из переписки с заказчиком, попавшей в Сеть. Въехали в страну по туристической визе с поддельными журналистскими аккредитациями.

Местный помощник, который должен был встретить группу, в аэропорт не приехал. Подручный миллиардера Ходорковского советует на сопровождающего много не тратить, если что — качать права. О возможности нанять охрану и не заикается, им даже гостиницу заранее не сняли.

Собеседник отвечает — жуть. Мол, выкручивайтесь, как хотите. Они поехали с дорогой аппаратурой, внушительной суммой и малознакомым человеком в опасную африканскую ночь.

"Когда они выезжали из города поздно вечером, местные военнослужащие предупредили их об опасности ночной поездки, о многочисленных бандитских группировках, рекомендуя переночевать в городе. Однако россияне отправились в путь", — добавила штрихи к картине представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Из столицы — в провинцию. 180 километров от Банги до их цели городка Сибю, рядом с ним рудники, которые, якобы, охраняют русские. Журналисты не доехали до пункта назначения 23 километров. По дороге их внедорожник был остановлен.

"Группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски, остановила автомобиль. Россиян вывели из машин, а после отказа отдать технику – расстреляли", — констатирует Светлана Петренко.

Показательно, как повел себя наниматель журналистов — Михаил Ходорковский даже транспортировку тел на Родину не оплатил. Расходы взяло на себя российское посольство. Более того, миллиардер даже попытался возложить вину на убитых. Говорил, это Орхан Джемаль затеял драку с африканцами, тогда-то и раздались выстрелы.

"Центр управления расследованиями" явно преследует цель — оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвиняя непричастных", — говорит Светлана Петренко.

Из России в Центральную Африканскую Республику направлен запрос о правовой помощи. Иностранные коллеги российским следователям содействие оказывают.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается.

Ранее по теме

Сейчас

20:29

В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС

20:15

Лидеры мирового биатлона атаковали Логинова после его первой победы в карьере

19:00

В Москве электричка насмерть сбила человека

18:31

Рогозин получил письмо Брайденстайна об отмене визита

16:55

Перестрелка в Москве: похищен предполагаемый соучастник убийства Вороненкова

16:35

Московскую школу эвакуировали из-за пожара

16:25

Шарий подал в суд на Порошенко

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Перестрелка в Москве: похищен предполагаемый соучастник убийства Вороненкова

Перестрелка в Москве: похищен предполагаемый соучастник убийства Вороненкова

3 часа назад
Лукашенко предупредил белорусов, что их "попробуют на зуб"

Лукашенко предупредил белорусов, что их "попробуют на зуб"

2 часа назад
Трамп рассказал о вторжении в США

Трамп рассказал о вторжении в США

37 минут назад
Лидеры мирового биатлона атаковали Логинова после его первой победы в карьере

Лидеры мирового биатлона атаковали Логинова после его первой победы в карьере

24 минуты назад
ВТБ повысил ипотечные ставки, на очереди Сбербанк и "Открытие"

ВТБ повысил ипотечные ставки, на очереди Сбербанк и "Открытие"

3 часа назад
Камера зафиксировала гибель московского лыжника на склоне Эльбруса

Камера зафиксировала гибель московского лыжника на склоне Эльбруса

47 минут назад
Москва призвала Токио признать принадлежность Курил и итоги Второй мировой

Москва призвала Токио признать принадлежность Курил и итоги Второй мировой

4 часа назад
Крайние меры: российским силам ПВО разрешат сбивать гражданские лайнеры

Крайние меры: российским силам ПВО разрешат сбивать гражданские лайнеры

6 часов назад
Установлены детали убийства: Ходорковский сэкономил на безопасности группы Джемаля

Установлены детали убийства: Ходорковский сэкономил на безопасности группы Джемаля

17 минут назад
Рубль назвали самой недооцененной валютой мира

Рубль назвали самой недооцененной валютой мира

7 часов назад
Макрон вслед за Трампом отказался от Давоса

Макрон вслед за Трампом отказался от Давоса

4 часа назад
"В детский дом поедешь, тварь": мать ребенка объяснила жестокость нервным срывом

"В детский дом поедешь, тварь": мать ребенка объяснила жестокость нервным срывом

9 часов назад
Секс без согласия: на Украине вступил в силу новый закон

Секс без согласия: на Украине вступил в силу новый закон

2 часа назад
Умерла за пять дней: в Ярославле от менингита скончалась девочка с неверным диагнозом

Умерла за пять дней: в Ярославле от менингита скончалась девочка с неверным диагнозом

3 часа назад
Машина Победы победно шествует по стране: фильм "Т-34" посмотрели более пяти миллионов человек

Машина Победы победно шествует по стране: фильм "Т-34" посмотрели более пяти миллионов человек

2 часа назад
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Задержание топ-менеджера Huawei в Польше не связано с деятельностью компании

Задержание топ-менеджера Huawei в Польше не связано с деятельностью компании

38 минут назад
Супруги из России умерли от инфаркта в Камбодже

Супруги из России умерли от инфаркта в Камбодже

42 минуты назад
"Металлург" одержал седьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

"Металлург" одержал седьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

1 час назад
В "Танковый биатлон" впервые допустили женщин

В "Танковый биатлон" впервые допустили женщин

1 час назад
В Москве электричка насмерть сбила человека

В Москве электричка насмерть сбила человека

1 час назад
Выписан ребенок, заболевший свиным гриппом в Кирове

Выписан ребенок, заболевший свиным гриппом в Кирове

1 час назад
Из-за сильного ветра три самолета прибыли в Питер с большим опозданием

Из-за сильного ветра три самолета прибыли в Питер с большим опозданием

1 час назад
Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

1 час назад
Рогозин получил письмо Брайденстайна об отмене визита

Рогозин получил письмо Брайденстайна об отмене визита

1 час назад
Москва лидирует среди российских городов по росту цен на жилье

Москва лидирует среди российских городов по росту цен на жилье

2 часа назад
Тушинский тоннель едет в обычном режиме: риска для автомобилистов уже нет

Тушинский тоннель едет в обычном режиме: риска для автомобилистов уже нет

2 часа назад
Челнинец ударил пенсионера, которого едва не сбил на переходе

Челнинец ударил пенсионера, которого едва не сбил на переходе

2 часа назад
Перед смертью Кельми хотел реанимировать "Рок-Ателье", но у него забрали паспорт

Перед смертью Кельми хотел реанимировать "Рок-Ателье", но у него забрали паспорт

2 часа назад
В Германии RT хотят оставить без лицензии

В Германии RT хотят оставить без лицензии

2 часа назад
Штаты готовы обсуждать с Россией проблему курдов в Сирии

Штаты готовы обсуждать с Россией проблему курдов в Сирии

2 часа назад
Под защитой: грудное вскармливание укрепляет сердце женщин

Под защитой: грудное вскармливание укрепляет сердце женщин

2 часа назад
В США редактора телеканала уволили за карикатурный показ Трампа

В США редактора телеканала уволили за карикатурный показ Трампа

2 часа назад
После взрыва в Магнитогорске в России могут изменить строительные нормы

После взрыва в Магнитогорске в России могут изменить строительные нормы

3 часа назад
Опубликовано видео задержания гражданина Грузии, пытавшегося подкупить офицера ФСБ

Опубликовано видео задержания гражданина Грузии, пытавшегося подкупить офицера ФСБ

3 часа назад
Посмотрите, как в США собака за рулем случайно утопила автобус (видео)

Посмотрите, как в США собака за рулем случайно утопила автобус (видео)

3 часа назад
Риелторы подсчитали, сколько россиянам придется копить на собственный дом

Риелторы подсчитали, сколько россиянам придется копить на собственный дом

3 часа назад
WSJ: у "айфонов" станет на одну камеру больше

WSJ: у "айфонов" станет на одну камеру больше

4 часа назад
Мать троих детей Ольга Красько рассказала, почему не выходила замуж и от кого ее дочь

Мать троих детей Ольга Красько рассказала, почему не выходила замуж и от кого ее дочь

5 часов назад
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

6 часов назад
Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией

Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией

6 часов назад
Центр России ждет изменение погоды

Центр России ждет изменение погоды

6 часов назад
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

7 часов назад
Apple и Google компенсируют россиянам повышенный НДС на приложения и игры

Apple и Google компенсируют россиянам повышенный НДС на приложения и игры

9 часов назад
Cердечную недостаточность можно лечить магнием, считают ученые

Cердечную недостаточность можно лечить магнием, считают ученые

9 часов назад
Как скажется на рубле возобновление покупок валюты?

Как скажется на рубле возобновление покупок валюты?

11 часов назад