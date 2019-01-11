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В ЦАР убиты трое журналистов из России 16 минут назад
Установлены детали убийства: Ходорковский сэкономил на безопасности группы Джемаля
Их отговаривали от ночной поездки по территории, которую контролируют боевики. Но они не послушали. В Следственном комитете России в деталях восстановили картину убийства российских журналистов в Центральной Африканской Республике. И пришли к выводу, что к гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева привела неумелая организация командировки, которую финансировал Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского. В стране, которая входит в десятку самых опасных в мире, журналистам не обеспечили ни охрану, ни аккредитацию, ни надежных помощников.
Российские следователи работали в Центрально Африканской Республике около недели. Они были там, где расстреляли журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева, оператора Кирилла Радченко. Из всех, кто ехал в машине, спасся только местный водитель. Поначалу его называли сотрудником ООН, потом говорили — жандарм, приставленный к репортерам. Следственная группа из Москвы допросила главного свидетеля.
"Водитель никакого отношения к органам жандармерии не имеет. Из показаний водителя Бенивью следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банге. Учитывая владение английским языком и наличие внедорожника, журналисты предложили ему сопровождать их по стране", — пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Группу Орхана Джемаля отправила в Африку медиа-структура Михаила Ходорковского "Центр управления расследованиями". За 20 тысяч долларов заказали фильм о неких российских наемниках. Заказчики, разумеется, знали ЦАР — в пятерке самых опасных на планете. Но людей посылали практически в пекло.
"У меня были вопросы к Орхану перед его отъездом. Всегда есть риски. Всегда есть риски... Я ему сказал: "Кто ваша крыша?". Он говорит: "Крыши нету никакой", — вспоминает последний разговор с коллегой журналист Максим Шевченко.
Как собирались в опаснейшую командировку и с чем столкнулись в Африке, видно из переписки с заказчиком, попавшей в Сеть. Въехали в страну по туристической визе с поддельными журналистскими аккредитациями.
Местный помощник, который должен был встретить группу, в аэропорт не приехал. Подручный миллиардера Ходорковского советует на сопровождающего много не тратить, если что — качать права. О возможности нанять охрану и не заикается, им даже гостиницу заранее не сняли.
Собеседник отвечает — жуть. Мол, выкручивайтесь, как хотите. Они поехали с дорогой аппаратурой, внушительной суммой и малознакомым человеком в опасную африканскую ночь.
"Когда они выезжали из города поздно вечером, местные военнослужащие предупредили их об опасности ночной поездки, о многочисленных бандитских группировках, рекомендуя переночевать в городе. Однако россияне отправились в путь", — добавила штрихи к картине представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Из столицы — в провинцию. 180 километров от Банги до их цели городка Сибю, рядом с ним рудники, которые, якобы, охраняют русские. Журналисты не доехали до пункта назначения 23 километров. По дороге их внедорожник был остановлен.
"Группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски, остановила автомобиль. Россиян вывели из машин, а после отказа отдать технику – расстреляли", — констатирует Светлана Петренко.
Показательно, как повел себя наниматель журналистов — Михаил Ходорковский даже транспортировку тел на Родину не оплатил. Расходы взяло на себя российское посольство. Более того, миллиардер даже попытался возложить вину на убитых. Говорил, это Орхан Джемаль затеял драку с африканцами, тогда-то и раздались выстрелы.
"Центр управления расследованиями" явно преследует цель — оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвиняя непричастных", — говорит Светлана Петренко.
Из России в Центральную Африканскую Республику направлен запрос о правовой помощи. Иностранные коллеги российским следователям содействие оказывают.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается.
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