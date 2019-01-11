Художника может обидеть каждый: Павленский проиграл процесс, но выиграл мягкий приговор

Французский суд вынес неожиданно мягкий приговор эмигранту-акционисту Петру Павленскому и его экс-супруге за поджог Банка Франции осенью 2017 года. Художника приговорили к году тюрьмы и двум условно. Но учитывая, что он уже отсидел 11 месяцев, брать его под стражу не будут. Прокурор посетовала, что у обвиняемых "мало благодарности к стране, которая их приняла". Судья назвал приговор "предупредительным". А сам Павленский заявил, что считает процесс проигранным.

Перед оглашением приговора Петр Павленский удалился выпить кофе. Как художник он настаивал на этом: его мало интересовал срок, потому что этот суд он уже проиграл… Банк Франции, который Павленский требовал убрать с площади Бастилии своей акцией "Освещение", все еще на месте.

"Мы проиграли этот процесс", — обреченно заявил Петр Павленский.

Символ глумления над обществом, который Петр Павленский требует снести, все там же — на площади Бастилия. Окна, что художник поджег в 2017 году, новые, их поменяли.

18670 евро материального ущерба потребовал Банк Франции. И суд обязал их выплатить.

Именно штраф — самое любопытное, потому что Павленский остался на свободе. Из трех лет, что он получил, — два условно, а год он уже отсидел в изоляторе. Бывшая соратница тоже будет сидеть дома. Сначала с электронным браслетом, потом 16 месяцев без него. Но главное, с детьми, которые остались дома одни, когда родители ушли на дело.

Родительских прав Павленского и Шалыгину прокуратура, кстати, требовала лишить. Судья пожалела. Но вот деньги, а это более 18 тысяч евро, надо бы отдать.

Павленский в зале суда выкрикнул: "Никогда!". Мол, у него принципы, которые с принципами французского уголовного кодекса, конечно, не совпадают. Отказ от выплаты штрафа художнику могут припомнить, если он решить жечь банки и дальше.

- Следующий приговор будет жестче?

"В два раза, — подтверждает адвокат Доминик Бейретер-Минков. — По практике, в два раза жестче. И он будет не условным, срок, который ему дадут".

Все, что происходило в зале суда, сильно напоминало новую политическую акцию. Не зря Павленский, как и в случае с банком, на нее пригласил всех желающих: оскорблял присяжного переводчика, стучал по столу. А также требовал понять, что поджог банка — это не хулиганство, огонь был художественным!

Paris Match и многие французские газеты утром 11 января цитировали прокурора обвинения:

"Мы не в художественном салоне. Павленский и Шалыгина недостаточно ценят страну, которая их приютила".

Францию, которая приютила художника, Палвенский и Шалыгина теперь покинуть не могут. Они не могут носить оружие, должны водить детей в школу, работать. Все это тоже не совпадает с принципами Павленского.

Приговор, судья подчеркнула это на заседании, вынесен предупредительный. В следующий раз искать творчество в хулиганстве суд не будет.