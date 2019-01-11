Дамба над Тушинским тоннелем будет укреплена до 1 апреля

Ремонт и укрепление дамбы у Тушинского тоннеля, где накануне случился мощный потоп, планируют начать в середине февраля. Сейчас участок между шлюзами канала имени Москвы осушен, его освобождают от наледи, чтобы эксперты могли приступить к детальному обследованию конструкций. Это позволит установить точные причины аварии, в результате которой в тоннель хлынули потоки воды.

Самый полезный инструмент на месте прорыва канала имени Москвы — лопата. Десятки рабочих очищают площадку от снега. Экскаватор борется со льдом.

Сейчас на месте аварии идут подготовительные работы. Главная задача очистить поврежденный участок от снега и льда, которого здесь довольно много. И только после этого поврежденный участок смогут обследовать эксперты.

Сотрудники канала измеряют уровень самой дамбы. Подвижек нет, а значит, конструкция не пострадала. Когда склоны отчистят от снега и льда полностью, место прорыва начнут изучать эксперты.

Авария произошла вчера в десять утра, потоки воды и грязи частично затопили тушинский тоннель. На устранение последствий и полное осушение поврежденного участка ушло восемь часов.

Еще вчера вода была вот на этом уровне. Видна поломанная кромка льда. Вчера, чтобы не допустить разрушения дамбы воду отсюда пришлось спустить — порядка трехсот тысяч тонн. И сейчас можно прогуляться по дну канала.

Эта часть гидротехнического сооружения уникальна тем, что построена выше уровня земли. На этих кадрах, сделанных, когда берега канала еще не были скованны льдом, видно, какая огромная масса воды нависает над Волоколамским шоссе.

Есть и еще одна особенность. Участок, построенный в 1937 году, частично разобрали и перестроили в начале нулевых, когда магистраль расширяли. На сегодняшний день одна из главных версий аварии — нарушение технологии при проведении работ. Вопрос только когда.

"Тело дамбы, которое было построено в 1937 году, по сталинским технологиям — оно стоит, и угрозы подвижек нет. В основном у нас есть вопросы по тем участкам, где проводились строительно-монтажные работы в 2000-х годах", — рассказал руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Инженера-гидротехник Сергей Беднарук считает, что вода прорвала технологический шов, которым строители в двухтысячных соединили дамбу и шлюз.

"Увеличилась транспортная способность воды, и начался вот в этом месте вынос грунта", — пояснил он.

Гидрогеолог Станислав Завадский уверен, что современные технологии не могли подвести. А вода пошла не по самому короткому, а по простому пути.

Текло действительно на участке, который ремонтировали в начале двухтысячных. Но, по мнению гидрогеолога, это всего лишь — место выхода воды. Разрыв во внутренней стенке дамбы мог образоваться на участке, который строили еще в тридцатых. Дальше, по дренажному слою вода могла сочиться до ста метров, пока не уперлась в твердое бетонное основание тушинского тоннеля.

"Скорее всего, при строительстве в тридцатые годы технология была выдержана, но материалы были на таком уровне, и авральность работ была достаточно высокой, что могло возникнуть некоторое несоблюдение технологий, и это вылилось в эти явления", — пояснил Завадский.

Окончательное заключение о причинах аварии эксперты обещают дать через месяц. Тогда же начнутся работы по восстановлению дамбы.