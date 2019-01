Британские журналисты назвали самых перспективных артистов года

2019-й только начался, а журналисты британской телерадиокомпании BBC уже делают прогнозы по поводу успешных артистов, которые ярче других проявят себя до конца года. Практически все "номинанты" BBC пока малоизвестны, но перспективны.

Возглавляет список BBC французский рэпер Octavian, восходящая звезда хип-хопа. Артист несколько лет был едва ли не бездомным, однако ему удалось записать композицию, которая заинтересовала самого Дрейка. С тех пор музыкант начал свой путь к успеху.

A year ago he was penniless. Now @OctavianEssie has been named BBC Music's #SoundOf2019. https://t.co/prjY8xKZE7