Парламент переименовал Македонию

В Македонии парламент утвердил закон о переименовании страны в Северную Македонию, передает телеканал "Россия 24". Поправки поддержал 81 депутат — это две третьих от общего числа парламентариев.

Правящая партия стремится в Евросоюз и НАТО, а для этого необходимо договориться с Грецией, которая как раз и требует переименования.

Однако для того, чтобы закон вступил в силу, нужна подпись президента страны. Между тем, Георге Иванов против и считает, что это вредит интересам государства.

Позиция России по этому вопросу состоит в том, что НАТО и ЕС грубо вмешиваются во внутренние дела Македонии.

Получается безвыходная ситуация. Без подписи президента закон вернется обратно в парламент. Единственный шанс обойти президента у проевропейских политиков был на референдуме в конце сентября, но он был признан несостоявшимся из-за низкой явки.