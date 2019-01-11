Евролига. ЦСКА в Москве проиграл "Маккаби"

Баскетболисты российского баскетбольного клуба ЦСКА потерпели поражение в матче против израильского "Маккаби" в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 93:76 в пользу гостей.

В составе армейцев самыми результативными игроками встречи стали защитник Нандо де Коло и форвард Уилл Клайберн. Оба набрали по 16 очков.

Для ЦСКА это поражение стало пятым в рамках регулярного чемпионата. С 13 победами российский клуб занимает третье место в турнирной таблице. "Маккаби" выиграл в седьмой раз при 11 поражениях и идет 11-м.