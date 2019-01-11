Московское "Динамо" нанесло "Ак Барсу" третье подряд поражение в КХЛ

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Ак Барс" потерпел поражение от московского "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

По ходу встречи "бело-голубые" вели со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Владимир Брюквин (2-я и 28-я минуты), еще одну шайбу забросил Вадим Шипачев (8-я). У хозяев отличились Артем Лукоянов (44-я) и Станислав Галиев (57-я).

"Ак Барс" потерпел третье поражение подряд в КХЛ и с 70 очками занимает третье место в Восточной конференции. "Динамо" с 56 баллами идет пятым на Западе.

В другой встрече игрового дня нижегородское "Торпедо" на своем льду победило лидера Востока екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:2 и прервало трехматчевую серию поражений в КХЛ. Подмосковный "Витязь" на выезде был сильнее братиславского "Слована" — 3:1.