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11 января 201923:00

Официально: Сеск Фабрегас стал одноклубником Александра Головина

https://www.asmonaco.com

Футбольный клуб "Монако" на своем официальном сайте сообщил о переходе из английского "Челси" испанского полузащитника Сеска Фабрегаса. Отмечается, что контракт с 31-летним игроком рассчитан до июня 2022 года.

Остальные детали сделки не разглашаются. Однако ранее СМИ сообщали, что "Аристократы" хотят получить за испанца 8 миллионов евро. Кроме "Монако" в числе претендентов на полузащитника значился итальянский "Милан". Фабрегас выступал за "Челси" с 2014 года и в составе клуба стал двукратным чемпионом Англии.

"Мы рады приветствовать Сеска Фабрегаса в нашей команде, игрока мирового уровня и отличного профессионала, — сказал генеральный директор и вице-президент "Монако" Вадим Васильев. — Его переход демонстрирует амбиции нашего клуба".

Отметим, что теперь Фабрегас вновь оказался в одном клубе с французом Тьери Анри, который является главным тренером монегасков. Ранее они вместе на протяжении нескольких лет выступали за лондонский "Арсенал". Кроме того, испанец стал одноклубником российского полузащитника Александра Головина.

Сейчас "Монако", который в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Франции, располагается в зоне вылета и идет на предпоследней (19-й) строчке. В 18 матчах турнира клуб набрал лишь 13 очков.

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