Убытки от шатдауна в США превысили пять миллиардов долларов

В США убытки от шатдауна, который продолжается уже 21 день и может стать самым длительным за всю историю, превысили пять миллиардов долларов.

То есть из-за упрямства демократов просто выбросили в корзину стоимость строительства той самой стены на границе с Мексикой, из-за которой они спорят с Трампом, передает "Россия 24".



Тем временем шатдаун может стать угрозой для авиабезопасности США. Международный аэропорт Майами закрывает один из терминалов. Сотрудники либо в неоплачиваемом отпуске, либо на больничном. Людей не хватает. В аэропорту очереди, пропускные пункты и окна регистрации работают в сокращенном режиме.