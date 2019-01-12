В Македонии утвержден закон о переименовании страны в Северную Македонию

В Македонии парламент утвердил закон о переименовании страны в Северную Македонию.

Правящая партия стремится в Евросоюз и НАТО, а для этого необходимо договориться с Грецией, которая как раз и требует переименования, передает "Россия 24".

Сообщается, что добиться большинства удалось за счет партии, представляющей интересы албанцев. Их как раз активно поддерживают в Брюсселе. Однако президент страны Георге Иванов против и считает, что это вредит интересам государства, потому что по условиям соглашения с Афинами, Скопье придется отказаться от своего исторического наследия. Он не раз заявлял, что сделает все возможное, чтобы заблокировать это решение.