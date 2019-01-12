Работа "Росатома" в 2018 году: оценка руководства

Российские атомщики могут считать 2018 год успешным. Об этом в эксклюзивном интервью каналу "Россия 24" рассказал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Полностью выполнен государственный оборонный заказ.

Специалисты "Росатома" принимали участие в создании уникальных образцов оружия, о которых в послании Федеральному собранию сообщил президент России. Среди других достижений — запуск реакторных установок на плавучей АЭС, ввод в эксплуатацию новых энергоблоков.



"Год в целом успешный, выполнены на 100% все государственные задания, — заявил Алексей Лихачев. — Установлен очередной рекорд выработки электроэнергии, введены в строй два мощных энергоблока поколения 3+ на Ленинградской станции и в Ростове, в целом заметное выполнение всех планов, а по ряду показателей мы будем выше 100%»

Говорил Алексей Лихачев и о задачах на будущее. Одна из них — развитие Северного морского пути. Он должен стать полноценной транспортной артерией и составить конкуренцию южным морским путям, прежде всего Суэцкому каналу. Кроме того, от Севморпути зависит успешное освоение Арктики.

"Мы исходим из того, что должны реализовать одну из целей майского указа – увеличение грузоперевозок до 80 миллионов тонн к 2024 году. Для нас Северный морской путь — это территория партнерства с нашими недропользователями, грузоотправителями, с владельцами активов морского транспорта. Мы уже к этой работе приступили и считаем, что у нас вполне достойный потенциал, чтобы реализовать его в сроки, которые нам поставил президент и правительство".

Полностью интервью главы "Росатома" смотрите на нашем канале сегодня после девяти вечера по московскому времени.