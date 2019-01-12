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12 января 201901:35 Елена Маркелова

Агрохолдинг "Евродон" ввел карантин из-за птичьего гриппа

eurodon.ru

Птичий грипп обнаружили на одной из площадок агрохолдинга "Евродон". Началась массовая гибель птиц. Ввели карантин.

Потеряна десятая часть родительского стада – 7 000 голов. Это те птицы, которых используют для воспроизведения, самые крепкие и здоровые особи. Причина — птичий грипп. Уже четвертый в истории "Евродона". Оценивать сумму ущерба от этой вспышки еще рано.

"С 2016 по 2018 год на территории предприятия было зафиксировано четыре вспышки гриппа птицы. И такой накопившийся эффект дал результат вновь возникновения вспышки вируса птичьего гриппа", — говорит и.о. руководителя аналитического испытательного лабораторного центра ООО "Евродон" Елена Благодырь.

Был ли это вирус или птицу заразили специально? Стадо, говорят на предприятии, погибло не сразу, как это обычно бывает при гриппе. Индюшки умирали в течение нескольких дней. Предполагают, что сыграл роль человеческий фактор: заразить птиц могли как через корм, так и по неосторожности. Специальная комиссия сейчас выясняет обстоятельства.

У "Евродона" четыре площадки в Ростовской области, падеж произошел только на одной из них, в этих трех корпусах, причем погибла часть ценного родительского стада. Сейчас производится специальная обработка территории, выжившие птицы изолированы.

Давно подорван иммунитет и у самого предприятия. Основанный Вадимом Ванеевым в 2003 году, "Евродон" был крупнейшим производителем индейки в стране, производил до пятисот тонн мяса в сутки. Год назад из-за вспышек птичьего гриппа и неэффективных действий менеджмента руководство холдинга не смогло выполнить свои обязательства перед кредитором – Внешэкономбанком (ВЭБ).

Проблемы копились по нарастающей: падеж птицы, огромные долги перед кредиторами и поставщиками, в ноябре Вадима Ванеева отстранили от должности.

"Я не ожидал, что это произойдет, я верил все-таки что смогу договориться с ВЭБом, но произошло то, что должно произойти, форс-мажорная ситуация, которая произошла 2 раза, мы потеряли почти все стадо", — говорит основатель группы компаний "Евродон" Вадим Ванеев.

Для новой команды "Евродон" стал серьезным проблемным активом с наследием в виде долгов по зарплате, просроченными счетами за коммунальные услуги, без единой особи коммерческого стада. Было сохранено родительское стадо, коммерческое с нуля доведено до 800 тысяч индеек, налажена поставка кормов для птицы, выплачены долги перед налоговиками, электриками, газовиками, а главное — перед сотрудниками.

Однако главная задача госкорпорации, и в ВЭБе это понимают, не управлять предприятием и заниматься продажей индейки, а искать стратегического инвестора, который вновь вдохнет жизнь в "Евродон".

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