Заснеженная крыша торгового павильона рухнула на людей в Харькове

Четыре человека, в том числе ребенок, оказались под завалами в результате обрушения крыши торгового павильона в Харькове. Очевидцы сняли на видео работу спасателей.

ЧП произошло около 19:30 по местному времени (20:30 по Москве) в пятницу, 11 января, на Московском проспекте, возле станции метро "Имени Александра Масельского". В результате сильного снегопада на крыше недостроенных торговых рядов образовались внушительных размеров сугробы. Металлоконструкция не выдержала веса и обрушилась на землю, под обломками оказались четыре человека.

На помощь пострадавшим пришли прохожие, они вместе с оперативно подоспевшими спасателями помогли выбраться двух женщинам и девочке. В сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится о четверых пострадавших, трое из которых были доставлены в больницу.

В настоящее время разбор завалов завершен, под обломками удалось обнаружить собаку.

Аналогичное происшествие сегодня было зафиксировано в ДНР: в Авдеевке рухнула крыша торгового павильона, не выдержав массы снежного покрова. В этом случае пострадали три человека.