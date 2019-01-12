В Грузии зафиксированы новые случаи смерти от свиного гриппа

В Грузии, по официальным данным, уже 15 человек скончались от вируса свиного гриппа. Только за последние сутки его жертвами стали трое.

По неофициальным, погибших намного больше. Диагноз "свиной грипп" поставлен еще в 158 случаях, передает "Россия 24".

В Тбилиси пять больниц перешли на круглосуточный режим работы. Среди населения паника, но Минздрав Грузии считает, что угрозы эпидемии нет.