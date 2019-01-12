Тренер ЦСКА Итудис: в матче против "Маккаби" мы сделали шаг назад

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы на своей площадке уступили израильскому "Маккаби" со счетом 76:93.

Наставник отметил, что соперник практически по ходу всего матча играл лучше ЦСКА. "Сегодня мы сделали шаг назад в том, над чем мы работаем", — заявил Итудис, которого цитирует РИА Новости.

Для ЦСКА это поражение стало пятым в рамках регулярного чемпионата. С 13 победами российский клуб занимает третье место в турнирной таблице. "Маккаби" выиграл в седьмой раз при 11 поражениях и идет 11-м.