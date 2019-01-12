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12 января 201902:46

Высланные из Бразилии кубинские врачи приедут в Венесуэлу

EPA

Высланные из Бразилии кубинские врачи приедут в Венесуэлу

Высланные из Бразилии кубинские врачи направляются в Венесуэлу. Об этом заявил президент Венесуэлы, во второй раз вступивший в должность главы этой страны.

Ранее новый президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал участие кубинских врачей в программе "Больше медиков для Бразилии", после чего Куба объявила о прекращении своего участия в ней​​​, передает ТАСС.

"Эти медики едут в Венесуэлу, около двух тысяч новых врачей. И еще с Кубы приедут 500 специалистов, чтобы укрепить всю нашу систему здравоохранения", — заявил Мадуро.

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, медицина на Кубе отличается высокими стандартами качества и может служить эталоном для других стран мира. Все виды медицинского обслуживания являются бесплатными.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник от оппозиционной партии — 1,9 млн.

Руководитель Кубы Мигель Диас-Канель стал одним из немногих латиноамериканских лидеров, которые посетили церемонию инаугурации президента Венесуэлы. Бразилия заявила о непризнании нового президентского срока Мадуро.

 

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