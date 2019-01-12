В Оттаве двухэтажный рейсовый автобус въехал в остановку

На западе Оттавы произошло ДТП с двухэтажным рейсовым автобусом.

По словам члена городского совета от одного из западных районов канадской столицы Джеффа Лейпера, по меньшей мере 12 человек пострадали. Несколько из них находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия находятся около 30 машин скорой помощи, полицейские и спасатели, передает ТАСС.

По неустановленной пока причине автобус въехал в остановку.