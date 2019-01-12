США направляются в Арктику: эксперты оценили возможности американцев

Соединенные Штаты планируют в предстоящие месяцы направить в воды Арктики корабль ВМС, к которому могут присоединиться самолет патрульной авиации и самолет-разведчик.

По словам министра американских ВМС Ричарда Спенсера, в США разрабатываются планы входа в воды Арктики для проверки работы кораблей в высоких широтах.

Он пояснил, что в данном случае ВМС США намерены обосновать свое присутствие в водах Арктики свободой мореплавания. Согласно планам, порт стратегического значения будет на острове Адак (штат Аляска), где в 1942-1997 годах располагалась американская военная база. Туда намечено на первом этапе направить корабль и два самолета.

Вот какие комментарии дали российские эксперты РИА Новости. По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, север нашей страны в плане обеспечения безопасности находится под нашим полным контролем.

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что американская инициатива не будет иметь практического результата, так как для достижения результатов в Арктике нужно быть круглогодично, иметь военные базы и привязку к материку, а у России все это уже есть.

Военный эксперт Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", высказал мнение, что возможности американских надводных кораблей в Арктике весьма ограничены из-за отсутствия ледоколов.

В декабре 2018 года сообщалось, что военно-морские силы США отказались от учений в Арктике из опасений, что единственный ледокол уже слишком стар, ему уже больше 40 лет. В этом случаем американцам пришлось бы просить о помощи Россию, чей ледокольный флот является самым большим и мощным в мире.