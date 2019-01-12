США не признали президента Венесуэлы и считают его диктатором

США продолжат использовать все дипломатические и экономические инструменты против властей Венесуэлы. Америка не признает власть Николаса Мадуро и считает его диктатором, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его заявлению, венесуэльские выборы в мае 2018 года являются несвободными, нечестными и не заслуживающими доверия. "Мы продолжим использовать всю экономическую и дипломатическую мощь США для восстановления демократии в Венесуэле", — добавил Болтон.

10 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. Ряд стран, в том числе США и группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались признать легитимными президентские выборы в Венесуэле. Эти страны в знак протеста приняли решение не направлять на инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика.

Ранее МИД РФ заявил, что политика США по отношению к Венесуэле является неприкрытым посягательством на суверенитет этой страны.

"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", — говорится в комментарии российского дипломатического ведомства.

По мнению некоторых специалистов, США могут организовать пограничный конфликт между Венесуэлой и Колумбией с перерастанием в полномасштабную войну. Дестабилизация обстановки может привести к конфликту по "сирийскому варианту". Об этом заявил "Интерфаксу" эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), специалист по странам Латинской Америки Игорь Пшеничников.

Ситуация в Венесуэле станет одним из вопросов повестки дня 21 января на заседании Совета ЕС по иностранным делам.