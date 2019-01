Дональд Трамп заявил о еще одном своем успехе - снижении цен на лекарства

Цены на лекарства в США в 2018 году упали впервые за почти полвека, и американцы смогли сэкономить на рецептурных лекарствах 26 млрд долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Глава государства в своем "Твиттере" написал, что его политика (она началась в мае прошлого года) по выводу на рынок более дешевых непатентованных лекарственных препаратов работает.

Drug prices declined in 2018, the first time in nearly half a century. During the first 19 months of my Administration, Americans saved $26 Billion on prescription drugs. Our policies to get cheaper generic drugs to market are working!