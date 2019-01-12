В Чехии американцы не пустили в посольство пожарных, которых сами же вызвали

В Чехии пожарные около часа ждали разрешения, чтобы въехать на территорию посольства США. Причем вызвали их сами же сотрудники дипмиссии из-за пожара в саду.

Спасатели среагировали быстро, прислали три расчёта, а вот добраться до источника возгорания в итоге не смогли. Пришлось тянуть рукав от ворот на расстояние в 300 метров.





К моменту, когда разрешение для спецтехники все же было получено, хозяйственные блоки, где начался пожар, полностью выгорели. К счастью, никто не пострадал, передает телеканал "Россия 24".