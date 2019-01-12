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12 января 201906:15

"Камаз" под управлением Каргинова сбил человека на "Дакаре"

EPA

Неприятный эпизод произошел с российским экипажем команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова во время пятого этапа ралли-рейда "Дакар". Российский грузовик на 279-м километре спецучастка задел одного из зрителей.

Как отмечается в заявлении, которое опубликовано на официальной странице марафона в Twitter, пострадавшим оказался 60-летний мужчина из ЮАР. Он наблюдал за гонкой в неогороженной и небезопасной зоне. Южноафриканец выжил и "отделался" переломом бедренной кости. После инцидента он был немедленно доставлен в госпиталь на вертолете.

Отметим, что Каргинов по итогам этапа показал четвертое время, уступив партнеру по команде Эдуарду Николаеву 11 минут 47 секунд.

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