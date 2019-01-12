В Иркутской области сошли с рельсов 17 вагонов с углем

В Иркутской области на 4969 километре ВСЖД перегона Делюр – Тыреть сошли с рельсов 17 вагонов грузового состава, перевозившего уголь. Всего в составе было 67 вагонов.

В результате аварии никто не пострадал, передает ТАСС.

На сайте регионального главка МЧС сообщается, что на место происшествия направлены два восстановительных поезда, пожарные и МЧС.