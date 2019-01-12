Пожар в Якутске: комиссия обсудит пригодность дома для проживания

Руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина сообщила, что пожар в многокрвартирном жилом доме в Якутске полностью ликвидирован. Погиб один человек.

От пожара пострадали все жилые помещения. По словам Рахматуллиной, ущерб причинен не только огнем, но и сажей, копотью, где-то разбиты окна. В ближайшее время будет решаться вопрос о пригодности помещения для дальнейшего проживания, передает "Интерфакс".

На данный момент около 50 жильцов расселены у родственников и знакомых.