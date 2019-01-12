Форвард "Питтсбурга" Малкин набрал в матче с "Анахаймом" четыре очка

Встречей между "Анахайм Дакс" и "Питтсбург Пингвинз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. "Утки" дома не сумели одолеть "пингвинов", уступив им со счетом 4:7. Российский форвард гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Она стала для него 14-й в нынешнем сезоне. Также Малкин записал на свой счет три голевые передачи. В регулярном чемпионате он набрал уже 49 (14+35) очков.

Beauty into the bottom left 👏 pic.twitter.com/EXUsRfouqp — Pittsburgh Penguins (@penguins) 12 января 2019 г.

Его партнер по команде Гюнтцель оформил в матче с "Анахаймом" хет-трик. Также за "Питтсбург" двумя шайбами отметился Таннер Пирсон. Еще один гол забил Филл Кессел.

У проигравших отличились Николай Ричи, Райан Гецлаф, Даниэль Спронг и Якоб Силфверберг.