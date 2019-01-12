Кубок Азии. Футболисты Южной Кореи и Китая досрочно вышли в плей-офф

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается чемпионат Азии по футболу. Накануне тремя матчами продолжился второй тур групповых состязаний. В группе "С" сборная Китая переиграла команду Филиппин (3:0), а футболисты Киргизии минимально уступили соперникам из Южной Кореи (0:1).

Матч Киргизия – Южная Корея получился весьма упорным и наши географические соседи дали бой команде-участнице чемпионата мира-2018. Однако все решил гол корейцев на исходе первой половины встречи: его забил Ким Мин Джэ.

Китай и Корея на старте состязаний также выиграли – у киргизов (2:1) и филиппинцев (1:0) соответственно, так что в этой группе уже после четырех матчей стали известны два участника плей-офф. Команды Киргизии и Филиппин в очной встрече 3-го тура постараются пробиться в решающую стадию турнира.