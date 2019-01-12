Гулявцев сменил Борщевского на посту главного тренера ХК "Амур"

Руководство хабаровского "Амура" произвело изменения в тренерском штабе команды. Прежний наставник "тигров" Николай Борщевский перешел на должность вице-президента клуба. Его место занял Александр Гулявцев.

О перестановках в команде сообщил официальный сайт ХК "Амур". Напомним, что 45-летний Гулявцев начинал сезон в череповецкой "Северстали", однако был уволен с поста главного тренера в ноябре 2018 года. Борщевский же возглавлял "тигров" с мая 2018 года.

В настоящий момент хабаровчане с 31 баллом после 46 встреч занимают 12-е место в Восточной конференции, практически потеряв шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.