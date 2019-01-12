Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков

До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России.

О продлении срока следствия сообщил ТАСС источник, близкий к расследованию. По его словам, следствие настаивает также на продлении обвиняемым срока ареста на три месяца — до 26 апреля.

Ранее, 25 ноября 2018 года, бронекатера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь" вместе с буксиром "Яны Капу" незаконно пересекли границу России и попытались пройти через Керченский пролив. Судам ФСБ России пришлось применить оружие, чтобы остановить нарушителей. Все моряки — 24 гражданина Украины — были арестованы и доставлены из Симферополя в СИЗО в Москву.