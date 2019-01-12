Эль-Хаддади перешел из стана "Барселоны" в "Севилью"

Испанский нападающий марокканского происхождения Мунир Эль-Хаддади перешел из "Барселоны" в другой клуб Ла Лиги "Севилья". При этом стоимость трансфера игрока составила ничтожные по меркам рынка 1,05 млн евро. Еще полтора года назад "Барса" просила за форварда у покупателей в 20 раз больше.

Летом 2017 года Эль-Хаддади мог стать игроком питерского "Зенита" и тогда "сине-бело-голубые" были готовы отдать за испанца 20 млн евро. Однако теперь "Барселона" и "Севилья" достигли соглашения о трансфере нападающего за гораздо меньшие деньги. В текущем сезоне Мунир провел за клуб всего 7 матчей в чемпионате страны.