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Фильм "Т-34" 1 час назад

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12 января 201913:40 Иван Кудрявцев

"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

В Азии, в Лаосе, все еще на ходу советские танки Т-34. Оказывается, до самого последнего времени они эксплуатировались (и эксплуатируются) не только там, но и в других странах: в Австрии и Румынии, Гвинее и Анголе, Афганистане и Йемене, Болгарии и Мозамбике. И еще в четырех десятках государств, где и после окончания Второй Мировой продолжалось (а где-то и до сих пор продолжается) боевое дежурство легенды, советского танка Т-34.

Архивные фотографии из Северной Кореи и Вьетнама, Египта и Сирии, Кипра и Анголы, Кубы и в Югославии. Где-то Т-34 мирно оставались на долгосрочном хранении в ангарах, где-то вновь и вновь принимали участие в боевых действиях, хоть кино снимай. Впрочем, один (и самый удачный до сих пор) фильм о "тридцатьчетверке" уже снят.

За прошедшие новогодние каникулы почти 6 миллионов зрителей посмотрели в кинотеатрах фильм "Т-34" — военно-приключенческую драму, где нашлось место и подвигу, и трагедии, и доброй шутке. В картине сыграли Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Виктор Добронравов. Уже сейчас всего-то за неполные две недели проката "Т-34" вошел в ТОП-5 российских фильмов за всю историю! Сборы превысили полтора миллиарда рублей. Настоящие танки, искренние чувства дружбы и любви и, конечно, впечатляющие спецэффекты — посмотреть на это многие зрители идут по второму разу. Ведут друзей и родственников.

А в Троицком Сунгуре Ульяновской области лучшему ученику – старшекласснику — и вовсе довелось проехать на киносеанс в качестве командира Т-34. Чему и, главное, кому посвятил свою картину режиссер Алексей Сидоров? Об этом он рассказал киноэксперту ВГТРК Ивану Кудрявцеву.

- Вы ведь очень давно в профессии. Вы сняли "Бригаду", "Бой с тенью". Вы долго не брались за войну. Почему вы взялись за нее? И почему лишь на этом этапе вашей карьеры?

- У нас какая-то странная аберрация произошла. Все наши военные фильмы – прекрасные, замечательные — они все всегда о драме, горечи, трагедии. И за этим скрывается самый главный момент, что мы победили. Что бы ни происходило, какие бы ни были жертвы колоссальные, — мы победили. И это очень важное победоносное ощущение мне хотелось поймать и выразить. Как так получается, что спустя 16 лет после войны, которая уничтожила всю инфраструктуру европейской части, унесла миллионов, забрала самых лучших, после всего этого мы полетели в космос?! Почему? Потому что этим занималось поколение победителей. Откуда-то пошла какая-то интонация. Все время мы все взрываем, все время — ноль. Мне хотелось сказать в кино: нет, ребята, есть подвиг! Этих подвигов миллионы. Я навскидку могу рассказать про людей, которые бросались грудью на амбразуру и выживали. И ни один раз так происходило. Это что, не чудеса? Это что, не подвиг? Это что, не жертвоприношение? И до Берлина доходили. Почему про таких людей тоже не можем рассказать? Почему все время ныть должны и стонать? – отметил Алексей Сидоров.

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