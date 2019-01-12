Сход вагонов в Иркутской области: прокуратура начала проверку

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после схода с рельсов 29 вагонов с углем сообщается на сайте ведомства. На место происшествия выехал иркутский транспортный прокурор.

Инцидент произошел в субботу утром на перегоне Делюр — Тыреть в Иркутской области. Всего в составе поезда, перевозившего уголь, 67 вагонов. Сообщается, что во время инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, повреждены две опоры контактной сети и 250 метров железнодорожного полотна, экологической угрозы нет.

На место происшествия будут направлены два восстановительных поезда, пожарные и МЧС. Со станции Зима прибыл первый восстановительный поезд с бригадой специалистов. Ведутся восстановительные работы.

В данный момент движение на участке Транссиба перекрыто в обоих направлениях, задержаны два пассажирских поезда: № 100 Москва — Владивосток и № 5 Улан-Батор — Москва. Время задержки в пути может составить от пяти до восьми часов. Для пассажиров этих поездов организовано горячее питание на станциях Зима, Черемхово, Нижнеудинск и Иркутск-Пассажирский.