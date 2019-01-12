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12 января 201910:56

Европейские дипломаты поддержали снятие американских санкций с "Русала" и En+

EPA

Послы ряда стран Европы и глава представительства Евросоюза в Вашингтоне поддерживают позицию американского Минфина по возможному снятию санкций с компаний россиянина Олега Дерипаски — холдинга En+ и алюминиевого гиганта "Русал". Об этом глава представительства ЕС, а также послы Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Франции и Швеции заявили в письме, направленном в Конгресс США.

В послании упомянуты значительные трудности, с которыми глиноземные и алюминиевые заводы в Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании столкнулись после ввода санкций в отношении En+ и "Русала". Снятие санкций с компаний Дерипаски, по словам дипломатов, позволит сохранить эти заводы и источник существования 75 тысяч человек во всем Евросоюзе, передает ТАСС.

Коллективное письмо направлено главе комитета Конгресса США по внешней политике Элиоту Энджелу и датировано 4 января, передает "Интерфакс". По словам авторов послания, Евросоюз поддерживает "трансатлантический режим экономических санкций" в отношении России, выступая за тесную координацию своих действий в этой сфере с США. Однако компании Европы не должны страдать из-за этих санкций, поэтому "РусАл" и En+ необходимо исключить из санкционного списка.

По мнению европейских дипломатов, условия, на которых Минфин США согласился снять санкции с "РусАла" и En+ — отказ Дерипаски от контроля с точки зрения как доли в капитале, так и корпоративного управления, — действительно снизят влияние предпринимателя на эти компании, в конечном счете усилив и обезопасив европейскую алюминиевую промышленность.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, почему с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" могут быть сняты санкции. По его словам, эти компании попали в санкционный список из-за того, что их контролировал Олег Дерипаска. Однако в настоящее время предприятия выходят из-под управления российского бизнесмена. При этом они пообещали американскому Минфину максимальную прозрачность, чтобы ведомство удостоверилось в том, что Дерипаска утерял контроль над ними. По этой причине компании и выводятся из-под санкций, подчеркнул Мнучин.

Однако американские конгрессмены призывают Минфин отложить снятие санкций с компаний Дерипаски. Председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса попросили Стивена Мнучина встретиться с ними и ответить на вопросы по поводу отмены ограничений. Американские законодатели хотят удостовериться, что такой шаг оправдан.

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