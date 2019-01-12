Евгения Малкина назвали лучшим хоккеистом игрового дня в НХЛ

Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин назван лучшим игроком прошедшего дня в регулярном чемпионате Лиги. При этом произошел редкий случай, когда Малкин раздели первое место в этой номинации с партнером по команде Джейком Гюнтцелем.

В матче против "Анахайм Дакс" (счет 7:4) Малкин набрал 4 очка (гол и 3 передачи), а Гюнтцель сделал голевой хет-трик. Эксперты, к слову, назвали игру Малкина в этой встрече лучшей в текущем сезоне.

Вторая звезда дня — нападающий "Калгари Флеймз" Михаэль Фролик, который забил гол и сделал 2 паса в матче с "Флоридой Пантерз" (4:3). Третья звезда – форвард "Каролины Харрикейнз" Майкл Ферланд, который в матче против "Буффало Сейбрз" (4:3) сделал дубль и отдал один голевой пас.