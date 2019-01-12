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12 января 201910:41

На видео попала авария, частично перекрывшая движение по ТТК в Москве

Youtube/Денис Колоcов

Водитель фургона не справился с управлением и перекрыл несколько рядов на внешнем радиусе Третьего транспортного кольца в районе Беговой улицы. Регистратор очевидца запечатлел момент ДТП, произошедшего в пятницу, 11 января.

 

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Hyundai Porter попытался объехать находившуюся перед ним Audi и резко выкрутил руль влево. В результате этого маневра его транспортное средство не устояло на колесах и опрокинулось на бок.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

На подъезде к месту аварии образовалась серьезная пробка.

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