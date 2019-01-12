Украина купит турецкие ударные беспилотники

Украинский президент Петр Порошенко объявил о подписании соглашения о закупке для нужд украинской армии турецких ударных дронов Bayraktar TB2. Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня могут быть дооборудованы "современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", написал Порошенко в "Фейсбуке".

По его словам, соглашение между украинской госкомпанией "Укрспецэкспорт" и турецкой Baykar Makina — часть мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества Украины и Турции, и оно полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО.

Таким образом, продолжается перевооружение украинской армии современными образцами, соответствующими стандартам НАТО и открытого мирового рынка вооружения, в который успешно интегрируется украинский ОПК.

В начале ноября прошлого года пользователи Интернета высмеяли испытания нового украинского беспилотника компании "Спецтехноэкспорт", входящей в структуру "Укроборонпрома". "Кружок "Очумелые ручки", "Поделка на уровне старших классов" — этими и другими эпитетами сопроводили ролик испытаний беспилотного летательного аппарата.

А неделей позже украинские пограничники задержали в Ужгородском районе четверых жителей села Красное, пытавшихся с помощью беспилотника переправить в Венгрию 4,5 тысячи пачек сигарет.