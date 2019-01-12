В центре Парижа прогремел мощный взрыв

В IX округе Парижа на правом берегу Сены прогремел мощный взрыв. По данным местной полиции, местом взрыва стала улица Тревиз. Сообщается о нескольких пострадавших.

Значительный ущерб нанесен булочной, находящейся на этой улице, в ней возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции.

Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов "желтых жилетов" — граждан, недовольных ростом цен и налогов.



В этом районе размещены известные достопримечательности и популярные у туристов места: торговый центр "Галерея "Лафайет", музей восковых фигур и концертный зал "Олимпия" на бульваре Капуцинок.