Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 января 201912:27

"Будни демократии": Захарова - об историях с RT Deutsch и Mein Kampf

Сергей Фадеичев/ТАСС

"Буднями демократии" назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова обращенный к надзорным органам призыв Германского союза журналистов (DJV) не выдавать лицензию на телевещание немецкоязычному порталу RT Deutsch. На официальном сайте организации приводится заявление председателя DJV Франка Убералля о том, что Russia Today — "не средство массовой информации, а инструмент пропаганды Кремля".

Три года назад, напомнила Захарова в "Фейсбуке", аналогичное профессиональное объединение в Германии — Союз немецких учителей — предложило включить в школьную программу книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (в России внесена в Федеральный список экстремистских материалов). "Я думаю, это очень полезная публикация, потому что она уничтожает миф. Мы ведь знаем, что запретный плод сладок", — процитировала представитель МИД слова тогдашнего главы Союза немецких учителей Йозефа Крауса.

За последние годы ситуация с российскими средствами массовой информации в странах Запада становится все сложнее. В ноябре минувшего года Европарламент принял резолюцию о необходимости противостояния российским СМИ, назвав главными угрозами Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая президента Франции, американских сенаторов и конгрессменов, обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы во Франции и США. При этом не было представлено каких-то убедительных доказательств. В итоге корреспонденты Sputnik France и RT не имеют аккредитации в Елисейском дворце и других ведомствах.

В Москве называют такие заявления голословными. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие Европарламентом данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой, отметив: такой документ говорит лишь об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

Сейчас

13:31

Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище

11:29

В центре Парижа прогремел мощный взрыв

07:15

Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда "Дакар"

06:15

"Камаз" под управлением Каргинова сбил человека на "Дакаре"

04:01

ДТП в Оттаве: три человека погибли, 14 в критическом и 11 в тяжелом состоянии

01:03

Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

21:30

Парламент переименовал Македонию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На место взрыва в Париже прибыли мэр, премьер и глава МВД

На место взрыва в Париже прибыли мэр, премьер и глава МВД

8 минут назад
Выезд на встречку: в ДТП на трассе А180 погибли дети

Выезд на встречку: в ДТП на трассе А180 погибли дети

1 час назад
Связь со "Спектром-Р" потеряна

Связь со "Спектром-Р" потеряна

40 минут назад
Основатель "КамАЗ-Мастер": организаторы "Дакара" ушли от ответственности, сняв Каргинова

Основатель "КамАЗ-Мастер": организаторы "Дакара" ушли от ответственности, сняв Каргинова

18 минут назад
Тревожные знаки: названы основные симптомы рака

Тревожные знаки: названы основные симптомы рака

3 минуты назад
Очевидцы сняли на видео последствия мощного взрыва, прогремевшего в IX округе Парижа

Очевидцы сняли на видео последствия мощного взрыва, прогремевшего в IX округе Парижа

1 час назад
Пенсионерку, "ожившую" после застолья в морге, не смогли спасти

Пенсионерку, "ожившую" после застолья в морге, не смогли спасти

56 минут назад
Сход вагонов в Иркутской области: прокуратура начала проверку

Сход вагонов в Иркутской области: прокуратура начала проверку

3 часа назад
Украина купит турецкие ударные беспилотники

Украина купит турецкие ударные беспилотники

2 часа назад
Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков

Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков

3 часа назад
Возглавить Всемирный банк может Иванка Трамп

Возглавить Всемирный банк может Иванка Трамп

10 часов назад
SpaceX увольняет несколько сот "талантливых и трудолюбивых" сотрудников

SpaceX увольняет несколько сот "талантливых и трудолюбивых" сотрудников

7 часов назад
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

8 минут назад
Женская "молодежка" России дала бой канадкам на чемпионате мира

Женская "молодежка" России дала бой канадкам на чемпионате мира

18 минут назад
Грузовик влетел в десяток машин на МКАД

Грузовик влетел в десяток машин на МКАД

21 минута назад
"Вести в субботу" разобрались в похищении генерала Кутепова

"Вести в субботу" разобрались в похищении генерала Кутепова

25 минут назад
"По сути, это два дома": Минстрой объяснил решение по магнитогорской десятиэтажке

"По сути, это два дома": Минстрой объяснил решение по магнитогорской десятиэтажке

25 минут назад
Президент СБР Драчев назвал слова Фуркада в адрес Логинова "детским лепетом"

Президент СБР Драчев назвал слова Фуркада в адрес Логинова "детским лепетом"

41 минута назад
Кубок IBU. Наталья Гербулова выиграла женский спринт в Польше

Кубок IBU. Наталья Гербулова выиграла женский спринт в Польше

43 минуты назад
Чтобы не развивалась астма, детям нужна пыль

Чтобы не развивалась астма, детям нужна пыль

1 час назад
"Будни демократии": Захарова - об историях с RT Deutsch и Mein Kampf

"Будни демократии": Захарова - об историях с RT Deutsch и Mein Kampf

1 час назад
Символ Нью-Йорка выставлен на продажу

Символ Нью-Йорка выставлен на продажу

2 часа назад
Европейские дипломаты поддержали снятие американских санкций с "Русала" и En+

Европейские дипломаты поддержали снятие американских санкций с "Русала" и En+

2 часа назад
На видео попала авария, частично перекрывшая движение по ТТК в Москве

На видео попала авария, частично перекрывшая движение по ТТК в Москве

3 часа назад
Посольство: в ДТП в Оттаве россияне не пострадали

Посольство: в ДТП в Оттаве россияне не пострадали

4 часа назад
В Чехии американцы не пустили в посольство пожарных, которых сами же вызвали

В Чехии американцы не пустили в посольство пожарных, которых сами же вызвали

4 часа назад
Пожар в Якутске: комиссия обсудит пригодность дома для проживания

Пожар в Якутске: комиссия обсудит пригодность дома для проживания

5 часов назад
Популярную ведущую в США смогли убрать с телеканала за 30 млн долларов

Популярную ведущую в США смогли убрать с телеканала за 30 млн долларов

6 часов назад
В США собирают продукты для голодающих госслужащих

В США собирают продукты для голодающих госслужащих

6 часов назад
Дональд Трамп заявил о еще одном своем успехе - снижении цен на лекарства

Дональд Трамп заявил о еще одном своем успехе - снижении цен на лекарства

7 часов назад
Режиссеру Серебренникову дали "Белого слона" за фильм про Виктора Цоя

Режиссеру Серебренникову дали "Белого слона" за фильм про Виктора Цоя

8 часов назад
США не признали президента Венесуэлы и считают его диктатором

США не признали президента Венесуэлы и считают его диктатором

8 часов назад
"Йокогама" продлила контракт с самым возрастным футболистом в мире

"Йокогама" продлила контракт с самым возрастным футболистом в мире

8 часов назад
США направляются в Арктику: эксперты оценили возможности американцев

США направляются в Арктику: эксперты оценили возможности американцев

9 часов назад
Высланные из Бразилии кубинские врачи приедут в Венесуэлу

Высланные из Бразилии кубинские врачи приедут в Венесуэлу

11 часов назад
Работа "Росатома" в 2018 году: оценка руководства

Работа "Росатома" в 2018 году: оценка руководства

11 часов назад
Агрохолдинг "Евродон" ввел карантин из-за птичьего гриппа

Агрохолдинг "Евродон" ввел карантин из-за птичьего гриппа

12 часов назад
В Грузии зафиксированы новые случаи смерти от свиного гриппа

В Грузии зафиксированы новые случаи смерти от свиного гриппа

12 часов назад
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

12 часов назад
Лавина накрыла ресторан при отеле в Швейцарских Альпах

Лавина накрыла ресторан при отеле в Швейцарских Альпах

12 часов назад
Норвежский прыгун с шестом руками открыл три запечатанные бутылки для допинг-тестов

Норвежский прыгун с шестом руками открыл три запечатанные бутылки для допинг-тестов

13 часов назад
В Македонии утвержден закон о переименовании страны в Северную Македонию

В Македонии утвержден закон о переименовании страны в Северную Македонию

13 часов назад
Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

18 часов назад
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

23 часа назад
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

11.01.2019 12:56
Cердечную недостаточность можно лечить магнием, считают ученые

Cердечную недостаточность можно лечить магнием, считают ученые

11.01.2019 10:45