"Будни демократии": Захарова - об историях с RT Deutsch и Mein Kampf

"Буднями демократии" назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова обращенный к надзорным органам призыв Германского союза журналистов (DJV) не выдавать лицензию на телевещание немецкоязычному порталу RT Deutsch. На официальном сайте организации приводится заявление председателя DJV Франка Убералля о том, что Russia Today — "не средство массовой информации, а инструмент пропаганды Кремля".

Три года назад, напомнила Захарова в "Фейсбуке", аналогичное профессиональное объединение в Германии — Союз немецких учителей — предложило включить в школьную программу книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (в России внесена в Федеральный список экстремистских материалов). "Я думаю, это очень полезная публикация, потому что она уничтожает миф. Мы ведь знаем, что запретный плод сладок", — процитировала представитель МИД слова тогдашнего главы Союза немецких учителей Йозефа Крауса.

За последние годы ситуация с российскими средствами массовой информации в странах Запада становится все сложнее. В ноябре минувшего года Европарламент принял резолюцию о необходимости противостояния российским СМИ, назвав главными угрозами Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая президента Франции, американских сенаторов и конгрессменов, обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы во Франции и США. При этом не было представлено каких-то убедительных доказательств. В итоге корреспонденты Sputnik France и RT не имеют аккредитации в Елисейском дворце и других ведомствах.

В Москве называют такие заявления голословными. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие Европарламентом данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой, отметив: такой документ говорит лишь об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.