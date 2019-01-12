12 января 201912:14
Очевидцы сняли на видео последствия мощного взрыва, прогремевшего в IX округе Парижа
Поврежденные дома, пожар, искореженные автомобили и разбитые витрины – один из очевидцев снял на камеру мобильного телефона последствия взрыва, прогремевшего на улице Тревиз в IX округе Парижа.
Напомним, что ЧП на правом берегу Сены произошло утром в субботу, 12 января.
Стали поступать первые сведения о жертвах. ТАСС со ссылкой на французские СМИ сообщает, что значительное количество людей получили травмы. Однако точное число пострадавших пока не уточняется.
Кроме того, по сведениям, ожидающим официального подтверждения, один человек погиб.
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