Очевидцы сняли на видео последствия мощного взрыва, прогремевшего в IX округе Парижа

Поврежденные дома, пожар, искореженные автомобили и разбитые витрины – один из очевидцев снял на камеру мобильного телефона последствия взрыва, прогремевшего на улице Тревиз в IX округе Парижа.

Напомним, что ЧП на правом берегу Сены произошло утром в субботу, 12 января.

Стали поступать первые сведения о жертвах. ТАСС со ссылкой на французские СМИ сообщает, что значительное количество людей получили травмы. Однако точное число пострадавших пока не уточняется.

Кроме того, по сведениям, ожидающим официального подтверждения, один человек погиб.